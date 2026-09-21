İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmedi

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, Pezeşkiyan'ın yarın başlayacak ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abbasi, Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmediğini, buna rağmen ikili görüşmelere ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.



Pezeşkiyan'ın ABD ziyaretinin beş gün süreceğini ancak bunun iki gününün yolda geçeceğini kaydeden Abbasi, İran Cumhurbaşkanına ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhsin Hacı Mirzai ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Tören ve Protokol İşleri Müdür Yardımcısı Seyyid Abbas Musevi'nin eşlik edeceğini belirtti.

Abbasi, Pezeşkiyan'ın ziyaret sırasında bazı ülke yetkilileriyle de bir araya geleceğini kaydetti.