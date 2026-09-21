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Dünya
AA 21.09.2026 12:52

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere son 24 saatte 4 cenaze getirildi

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 4 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği bildirildi.

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere son 24 saatte 4 cenaze getirildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 4 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1394 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 839 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 914'e, yaralı sayısının 174 bin 952'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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