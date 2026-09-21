Az Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2026 12:51

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu

UKMTO'nun askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, vurulan tankerde mürettebattan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve geminin kendi makine gücüyle bir sonraki varış limanına seyrini sürdürdüğü aktarıldı.

Herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediğine işaret edilen açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

ETİKETLER
İran İngiltere Petrol Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
Rusya'da Duma seçimlerinin galibi Putin’in Birleşik Rusya partisi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Öğretmen-veli görüşmeleri için telefonla randevu alınabilecek
13:32
Avustralya, 2060'tan önce ülkedeki doğumların, ölümlerin gerisinde kalacağını tahmin ediyor
13:19
Genç çiftlere 2 milyar 76 milyon liralık evlilik desteği
12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslenecek
12:52
Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere son 24 saatte 4 cenaze getirildi
12:42
Rusya'da Duma seçimlerinin galibi Putin’in Birleşik Rusya partisi oldu
Okçular Şelalesi, döküldüğü yerde oluşan basamaklı yapısıyla ilgi çekiyor
Okçular Şelalesi, döküldüğü yerde oluşan basamaklı yapısıyla ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ