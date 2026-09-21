İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu

UKMTO'nun askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, vurulan tankerde mürettebattan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve geminin kendi makine gücüyle bir sonraki varış limanına seyrini sürdürdüğü aktarıldı.

Herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediğine işaret edilen açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.