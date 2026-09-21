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Dünya
AA 21.09.2026 11:20

Soykırımcı İsrail'in BM Temsilcisi'nden, İran'ın saldırısı halinde sert karşılık verecekleri tehdidi

Soykırımcı İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran'ın İsrail'e saldırması halinde kimseyi beklemeden sert bir şekilde misilleme yapacakları tehdidinde bulundu.

Soykırımcı İsrail'in BM Temsilcisi'nden, İran'ın saldırısı halinde sert karşılık verecekleri tehdidi

ABD merkezli Newsmax kanalına konuşan Danon, ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini savundu.

Buna karşın, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısı durumunda kimseyi beklemeyeceklerini ileri süren Danon, "Misilleme yapacağız ve onlara sert bir darbe indireceğiz." iddiasında bulundu.

Danon, müzakereler, ekonomik yaptırımlar ya da askeri çabalarla üç hedefe ulaşılması gerektiğini savunarak, bunların İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını, balistik füze tehdidini sürdürememesini ve vekillerine desteğini durdurmasını sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yapması beklenen konuşma için ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretin yoğunluk nedeniyle çok kısa olacağını savunan Danon, Netanyahu'nun bu seyahati New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin eleştirilerine rağmen gerçekleştireceğini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Tel Aviv'in tüm kısıtlamalardan muaf olacağını ileri sürerek, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, ordu enerji dahil İran'ın tüm altyapısını hedef alacak. İran'ı taş devrine ve karanlığa göndereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kat, 10 Eylül'de ise, "İran'ın herhangi bir saldırısı" durumunda Tahran'ın temel enerji tesislerine güçlü bir karşılık verileceğini belirterek İran'ı yeniden tehdit etmişti.

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