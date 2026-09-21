Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2026 10:58

Trump yönetiminin UCM'ye yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı öne sürüldü

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik küresel finans sistemine erişimini kısıtlayabilecek kapsamlı yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı iddia edildi.

Trump yönetiminin UCM'ye yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı öne sürüldü

The Wall Street Journal'ın (WSJ) incelediği belgeler ile ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, UCM'ye yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor.

Planlanan yaptırımlar kapsamında 6 ila 7 aylık geçiş sürecinin ardından UCM ile gerçekleştirilen işlemlerin büyük bölümünün yasaklanmasının öngörüldüğünü belirten yetkililer, bu yaptırımların UCM'nin dolar üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğini ve böylece mahkemenin küresel finans sisteminin önemli bölümüne erişimini keserek faaliyetlerini ciddi şekilde aksatabileceğini ileri sürdü.

Nihai kararın ne zaman alınacağı henüz netlik kazanmazken ABD'li bazı yetkililer, yaptırımların bu hafta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında veya sonraki günlerde kesinleşebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere Gazze'deki soykırım için birçok İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'yi birçok kez eleştirmiş ve müttefiklerine UCM'den çekilme çağrısı yapmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump Uluslararası Ceza Mahkemesi
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 101,78 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
Slovenya'da muhalefet, "İsrail'le yakınlaşma" nedeniyle Dışişleri Bakanı hakkında gensoru önergesi verecek
12:10
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi yarın belli olacak
11:52
MİT koordinesinde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
11:49
Dünyada her 3 saniyede bir kişiye demans tanısı konuluyor
11:35
Trafik kazası verilerini kazanç kapısına dönüştürenlere operasyon
11:21
YKS ek yerleştirme süreci bugün sona eriyor
Okçular Şelalesi, döküldüğü yerde oluşan basamaklı yapısıyla ilgi çekiyor
Okçular Şelalesi, döküldüğü yerde oluşan basamaklı yapısıyla ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ