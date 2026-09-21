Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 99 kenevir ekim alanı imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlara 64 operasyonel tim, 570 personel ve uzaktan algılama sistemleri destek verdi.

Operasyonlar sonucunda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi, 15 kg esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu açıklamalara da yer verildi:

"Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."