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Türkiye
AA 21.09.2026 07:03

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli kuru yük gemisi ekiplerce kurtarılarak Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli kuru yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.

KEGM yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’dan Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde makine arızası yaşayan ANI STAR isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımızın nezaretinde, KURTARMA-6 Römorkörümüzün refakatinde ve KURTARMA-3 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi."

 

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