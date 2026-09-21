Zayıflama ilaçları restoranları da etkiliyor

İskoçya Lisanslı Ticaret Birliği'nin (SLTA) 300 pub, restoran ve otelle yaptığı araştırmada, işletmelerin yüzde 22'si müşterilerin dışarıda yeme ve içme konusunda daha seçici davrandığını belirtti.

Araştırmada, işletmelerin gündemindeki faktörlerden biri de GLP-1 reseptör agonisti olarak bilinen zayıflama ilaçları oldu.

İştahı azaltıyor, tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor

Semaglutid ve tirzepatid gibi ilaçların da yer aldığı GLP-1 grubu tedaviler, iştahı azaltmanın yanı sıra sindirim sisteminin çalışma biçimini de etkiliyor.

İngiltere'de yaklaşık 1,6 milyon yetişkinin bu tür zayıflama ilaçlarını kullandığı tahmin ediliyor.

SLTA Genel Müdürü Colin Wilkinson, araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 16'sının zayıflama ilaçlarının ziyaretçi sayılarında düşüşe yol açtığını bildirdiğini söyledi.

Wilkinson, sektörün yalnızca zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasıyla değil, artan işletme maliyetleri ve tüketicilerin harcanabilir gelirlerindeki düşüşle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

İşletmelerin yüzde 58'i iş hacminde düşüş bildirdi

Araştırmada, işletmelerin yüzde 58'i iş hacimlerinin düştüğünü belirtti. İşletmelerin yüzde 71'i ise başa baş noktasına ulaşmayı veya kâr etmeyi beklediğini ifade etti.

SLTA, İskoçya'daki işletmelerin Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek ticari mülk vergileri ve enerji maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Birlik, İngiltere hükümetine konaklama ve ağırlama sektöründeki işletmeler için KDV oranının yüzde 10'a düşürülmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Hazine Bakanlığı ise vergi kararlarının bütçe ve mali düzenlemeler kapsamında açıklanacağını belirtti.

Araştırma, zayıflama ilaçlarının işletmelerdeki müşteri sayısındaki düşüşün doğrudan nedeni olduğunu ortaya koymuyor. Bulgular, işletme sahiplerinin müşteri davranışlarındaki değişime ilişkin değerlendirmelerini yansıtıyor.