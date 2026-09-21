ABD Sağlık Bakanlığı, dikkatini 5G komplo teorisine çevirdi

HHS'nin 17 Eylül'de yayımladığı bilgi talebinde, cep telefonları, Wi-Fi, akıllı sayaçlar, giyilebilir teknolojiler, kablosuz tıbbi cihazlar, 5G ve 6G ağları ile uydu iletişimi gibi teknolojilerden kaynaklanan maruziyetlere ilişkin görüş ve araştırmaların paylaşılması istendi.

Bakanlık, elde edilecek bilgilerin mevcut bilimsel verilerin değerlendirilmesi, araştırma boşluklarının belirlenmesi ve kablosuz teknolojilere ilişkin güvenlik standartlarının incelenmesinde kullanılacağını açıkladı.

Kennedy: Elektromanyetik radyasyon endişe kaynağı

HHS'ye, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. başkanlık ediyor. Kennedy, daha önce elektromanyetik radyasyonun sağlık üzerindeki olası etkileri konusunda endişelerini dile getirmişti.

Bakanlığın çağrısında ise yalnızca 5G değil, kablosuz teknolojilerin tamamından kaynaklanan radyo frekansı ve elektromanyetik alan maruziyetleri ele alınıyor. HHS; mevcut bilimsel kanıtların yanı sıra klinik gözlemler, maruziyet standartları ve gelecekte yapılması gereken araştırmalar konusunda da bilgi talep ediyor.

5G teknolojisinin COVID-19'a neden olduğu veya virüsün yayılmasını sağladığı yönündeki iddialar ise bilimsel kanıtlara dayanmıyor. Bu iddialar, COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde sosyal medyada yayılmıştı.

Cep telefonları ve kanser bağlantısı araştırılıyor

Kablosuz teknolojilerin sağlık üzerindeki olası etkileri bilimsel olarak araştırılmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), mevcut bilimsel verilerin cep telefonu kullanımı ile sağlık sorunları arasında kesin bir bağlantı kurmaya yetmediğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırma kuruluşu IARC tarafından 2024'te yayımlanan geniş kapsamlı COSMOS araştırmasında da 250 binden fazla cep telefonu kullanıcısının verileri incelendi. Araştırmada, cep telefonuyla en fazla konuşan yüzde 10'luk grubun beyin tümörü geliştirme riskinin daha az kullananlardan yüksek olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Bununla birlikte CDC, radyo frekansı radyasyonunun uzun vadeli olası etkileri konusunda araştırmaların sürdüğünü ve bazı sağlık sonuçlarının halen incelendiğini belirtiyor.

HHS'nin son çağrısı, mevcut bilimsel kanıtların yeniden değerlendirilmesi ve elektromanyetik alanlar ile kablosuz teknolojiler konusunda hangi araştırmaların yapılması gerektiğinin belirlenmesine yönelik bir bilgi toplama süreci olarak yürütülüyor.