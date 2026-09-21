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Dünya
Independent 21.09.2026 08:16

İngiltere Avrupa Birliği'ne geri mi dönüyor? Halktan tüm zamanların en büyük desteği

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir kamuoyu araştırması, Brexit kararının tersine çevrilmesini ve Avrupa Birliği'ne yeniden katılınmasını destekleyen seçmen oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

İngiltere Avrupa Birliği'ne geri mi dönüyor? Halktan tüm zamanların en büyük desteği

Best for Britain kuruluşu adına YouGov tarafından gerçekleştirilen ve 11 bin 927 seçmenin katıldığı detaylı anket, Büyük Britanya'daki seçim bölgelerinin neredeyse tamamında AB üyeliğinin en çok tercih edilen politika seçeneği olduğunu gösterdi.

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 35'i AB üyeliğini en popüler hükümet politikası olarak desteklerken, blokla bağları zayıflatmak isteyenlerin oranı yalnızca yüzde 11'de kaldı.

Kuzey İrlanda dışındaki 632 parlamento seçim bölgesini kapsayan analiz, Ashfield, Clacton, Great Yarmouth ve Boston ile Skegness dışındaki tüm bölgelerde AB üyeliğini yeniden tesis etmenin ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

Sadece bu dört seçim bölgesinde "kararsızım" yanıtı ilk sırada yer aldı.

Bağımsız ekonomik araştırmaların, AB üyeliğinin ülkeye en az 92 milyar sterlin ekonomik katkı sağlayabileceğini gösterdiğine dikkat çeken kampanyacılar, bu tablonun ilerici siyasetçiler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Öte yandan Başbakan, İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile gerçekleştirdiği görüşmede Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında daha güçlü ve yakın bir ilişki kurulmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Ülkenin önde gelen anket uzmanlarından Profesör Sir John Curtice ise Brexit referandumundan bu yana rekor seviyeye ulaşan bu eğilimin siyasiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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