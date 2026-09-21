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Dünya
Ta Nea 21.09.2026 08:35

Yunanistan medyası: Erdoğan, Atina'yı muhatap almıyor

Türkiye'nin Batı nezdinde artan ağırlığına ve Ankara'nın bölgesel rolüne dikkat çekilen Yunan medyasındaki bir analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve bazı Avrupalı aktörlerle doğrudan müzakere yürüttüğü, ancak Atina'yı bu süreçte muhatap almadığı kaleme alındı.

Yunanistan medyası: Erdoğan, Atina'yı muhatap almıyor

Yunanistan Demokritos Üniversitesi Uluslararası Politika Profesörü Sotiris Serbos imzasıyla yayımlanan makalede, Batı ile Türkiye arasındaki stratejik yeniden yapılanmada Yunanistan'ın karar alıcı konumda olamadığı ve süreci tribünden izleyen bir "oyuncu olma" pozisyonuna itildiği yazıldı.

Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından Türkiye'nin Batı için vazgeçilmez bir istikrar ortağı olarak öne çıktığı belirtilen yazıda, Ankara'nın küresel siyasetteki rolünün giderek güçlendiği vurgulandı.

Yunanistan medyasında Türkiye paniği: Avrupa, Ankara'ya yöneliyor
Yunanistan medyasında Türkiye paniği: Avrupa, Ankara'ya yöneliyor

Yunanistan, Türkiye için eşit bir aktör değil

Makalede, Batı ile Türkiye arasındaki stratejik yeniden yapılanmada Yunanistan'ın karar alıcı konumda olamadığı ve süreci dışarıdan izleyen bir pozisyona itildiği savunuldu.

Hiçbir büyük gücün Ankara'dan bölgesel hedeflerinden vazgeçmesini talep etmediği, Atina'nın ise Batı'nın Türkiye açılımında söz sahibi olamadığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı eşit bir aktör olarak görmediği için doğrudan Washington ve Avrupalı güçlerle masaya oturduğuna işaret edildi.

Serbos, Batı sisteminde "oyuncu" ile "oyuncu olmayan" arasındaki temel farkı şu sözlerle açıkladı:

İkinciye ne yapması gerektiği söylenirken, birinciye "Sizce ne yapmalıyız?" diye soruluyor.

"Atina katı durursa şartları başkası dayatır"

Yunanistan'ın Batı'nın stratejik kararlarını şekillendiremediği, aksine alınan kararları hazır bir şekilde teslim alan bir ülke konumuna düştüğü ifade edildi.

Yazıda ayrıca "Risk müzakere etmek değil, ertelemektir. Atina katı durursa şartları başkası dayatır. Doğru sıra şudur: Önce Washington ve Avrupa ile rasyonelleşmiş bir Türkiye vizyonu konuşulsun, sonra Ankara. Kamu diplomasisi ve arabuluculuk da kullanılmıyor. Fırsat penceresi daralıyor. Sonucun kayıp olup olmayacağı, Yunanistan’ın aktif ve öngörülü bir strateji kurup kuramayacağına bağlı." ifadelerine de yer verildi.

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