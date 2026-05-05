Yunanistan medyasında Türkiye paniği: Avrupa, Ankara'ya yöneliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump liderliğinde Avrupa'dan kademeli olarak uzaklaşmasıyla oluşan boşluğun, Türkiye tarafından doldurulduğu vurgulandı.

Bu durumun, Avrupa başkentlerini Ankara ile daha yakın çalışmaya ittiği ve Türkiye'nin jeopolitik konumunu hiç olmadığı kadar güçlendirdiği belirtildi.

Türkiye Avrupa güvenliğinin temel sütunu haline geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de ifade ettiği üzere, Türkiye artık sadece bölgesel bir müttefik değil, Avrupa güvenliğinin kilit bir aktörü olarak kabul gördü.

Ankara'nın askeri gücü ve diplomatik manevra kabiliyeti, Avrupa Birliği ve NATO içindeki dengeleri değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin hem Batı hem de Rusya ve İran gibi aktörlerle diyalog kurabilen tek "köprü ülke" olması, uluslararası krizlerdeki arabulucu rolünü pekiştirdi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de kabul ettiği üzere Türkiye'nin bölgedeki dengeleyici rolü, Avrupa için hayati bir önem kazandı.

İHA teknolojisi ve Eurofighter adımı dengeleri değiştirdi

Türkiye'nin savunma sanayiinde yakaladığı ivme, özellikle Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının sahadaki başarısı, Avrupa'nın teknolojik tercihlerini etkiledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gündeme getirdiği "Avrupa İHA duvarı" projesinde Türkiye'nin potansiyel ortaklığı, Atina'da endişeyle karşılandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın desteklediği Eurofighter savaş uçağı satışı süreci ve Türkiye'nin göç, enerji ve güvenlik başlıklarındaki vazgeçilmezliği, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki tezlerini savunmasını zorlaştıran unsurlar olarak görüldü.

Atina için zorlu süreç başladı

Yunan medyasındaki analizlerde, Avrupa'nın savunma özerkliği arayışında Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin Ankara ile stratejik ortaklıklar kurmaya başlamasının Atina'nın pazarlık gücünü zayıflatabileceği kaydedildi.

Bölgedeki dengelerin Türkiye lehine hızla değişmesi, Yunanistan için daha dikkatli ve stratejik bir hamle sürecini zorunlu kıldı.