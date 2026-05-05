AA 05.05.2026 10:14

FETÖ'nün ev yapılanması deşifre edildi: 25 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ’nün güncel kadın yapılanması ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan çalışmada, örgütün güncel kadın yapılanması içinde yer alan 16 şüphelinin "il ablalığı, sohbet hocalığı, büyük bölge talebe mesullüğü ile ev ablalığı/abiliği" gibi faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale ve Samsun'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüte yönelik yürütülen ayrı bir soruşturmada da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma içerisinde yeni model evlerde en fazla 3 öğrencinin yerleştirileceği, bu evlerden sorumlu "abi/abla"ların da örgüte eleman temini faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Bu kapsamda 4 öğrenci evi ile bu evlerde kalan şüphelilere yönelik İstanbul ve Bursa'da 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Her iki operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete getirildi.

