Ağrı Dağı ilk kez motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkan Vekili Ogün Baysan ile TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı Dağı'nda düzenlenecek yarışın önemini anlatan Baysan, "Ağrı Dağı'nda ilk kez düzenleyeceğimiz enduro yarışının hedefi, sporcuları 3 bin metreye çıkararak o havayı ve zorluğu hissettirmek. Ayrıca Ağrı'nın güzelliklerini tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de 7 milyonun üzerinde aktif motosiklet kullanıcısı bulunuyor"

Motosiklet sporlarına yaklaşık 20 yıldır emek verdiklerini belirten Baysan, genç motosiklet sporcularının 2021, 2024 ve 2025'te 3 kez Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanan Toprak Razgatlıoğlu'nun ve Kenan Sofuoğlu'nun öncülüğünün motosiklet sporuna ilgiyi artırdığını söyledi.

Türkiye'de lisansa sahip sporcu sayısının on binlerce olduğunu anlatan Baysan, "Aktif olarak yarışan sporcu sayımız ise 90'ı kadın olmak üzere 1000'in üzerinde. Türkiye, 9 yıldır Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor; Afyonkarahisar'daki MXGP alanında ülkemiz çıtayı yükselterek yoluna devam etti. Üst üste 5 yıl parkur, padok ve tanıtım ödülü aldık." dedi.

Türkiye'de artık 7 milyonun üzerinde aktif motosiklet kullanıcısı bulunduğu bilgisini veren Baysan şöyle konuştu:

"Dünya Enduro Şampiyonası ve ardından Dünya Snowkros Şampiyonası'nı geçen yıl Rize'de düzenledik. Eskiden vasıta olarak kullanıcı sayımız azdı; şimdi bu sayı arttıkça sporun sportif kısmı da daha iyi algılanıyor."

Akülke: Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 metrelik parkurda zirveyi hedefliyoruz

TMF Asbaşkanı Akülke de Ağrı Dağı'nda düzenlenecek 2026 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası hakkında şu bilgileri verdi:

"Motosiklet sporunun Türkiye'nin tüm illerinde yaygınlaşmasını istiyoruz çünkü spor turizminin sağlayacağı katkıları iyi biliyoruz. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, zorluk derecesi yüksek olan bir organizasyon ve yaklaşık 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Temmuz'un ilk haftasında Ağrı'da ilk defa düzenlenecek ve bölgenin spor turizmine katkı sunacak yarışta, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 metrelik bir parkurda zirveyi hedefliyoruz."

Dünya şampiyonalarındaki tecrübeleri Ağrı'ya aktaracaklarını anlatan Akülke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı Dağı'ndaki yarış pistine "TRT Park" adının verileceğiz. Çok güzel seyirci alanlarına sahip büyük bir pist olacak. Ayrıca Diyadin Kanyonu'nda da bir ara etap parkurumuz olacak. Dünya şampiyonalarındaki tecrübelerimizi buraya aktaracağız, suyun olduğu yerlere suni geçişler yapacağız ve yarışçılar bu geçişlerden zorlanarak geçecekler. Sporcularımız Diyadin Kanyonu'ndan çıktıktan sonra Tendürek Dağı'na, ardından Doğu Beyazıt'a ve son olarak Ağrı Dağı'na tırmanacak."