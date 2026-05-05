İçişleri Bakanı Çiftçi ile Adalet Bakanı Gürlek görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da görüştü.

"Adalet Bakanımız Akın Gürlek'i Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum" diyen Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olarak ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız emanet bilincinin bir tezahürüdür. Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır."

Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Bakan Gürlek'e teşekkür eden Bakan Çiftçi, "Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşaAllah" mesajını paylaştı.

Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştüklerini açıklayan Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır." dedi.

Bakan Gürlek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."