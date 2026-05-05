İletişim Başkanı Duran: Türkiye savunma sanayisinde kendi destanını yazıyor

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Türkiye'nin ulaştığı teknolojik seviyeyi değerlendirdi.

"Küresel dengeleri belirleyen bir etki"

Türkiye'nin "Güçlü Lider, Güçlü Türkiye" vizyonuyla savunma sanayisinin her alanında büyük bir gelişim sergilediğini belirten Duran, ulaşılan başarının SAHA 2026 ile tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini vurguladı.

Duran, savunma sanayisindeki yerlileşme hamlesinin diplomatik alandaki yansımalarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu;

Sadece üretim kapasitemizi değil, küresel dengeleri belirleyen diplomatik etkimizi de artırıyoruz. Liderin vizyonu, milletin gücü, tam bağımsız Türkiye’nin yolu açık olsun.

"Tam bağımsız Türkiye hayali"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisindeki kararlı duruşuna ve çizdiği vizyona işaret eden Duran, Türkiye'nin bu yoldaki yürüyüşünün aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok." sözlerini hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edileceği mesajını verdi.

Duran, Türkiye'nin milli projeleri olan KAAN, TCG Anadolu ve İHA sistemlerinin, geçmişteki ambargo girişimlerine verilen en güçlü yanıt olduğu vurguladı.