'Mavi Vatan'daki tehditleri CELLAT KİDA durduracak

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

İnsansız deniz araçlarına yönelik çalışmalarıyla dikkati çeken Kayacı Savunma, yeni ürünü CELLAT KİDA'yı fuarda ilk kez vitrine çıkardı.

CELLAT KİDA, 5 metre uzunluk ve 1,7 metre genişliğe sahip bulunuyor. Yaklaşık 50 knot hıza çıkan, 450 deniz mili menzile sahip CELLAT, 500 kilogram faydalı yükle görev yapabiliyor.

CELLAT, Anadolu sermayesinin, akademik birikiminin, girişimciliğinin bir örneği

Üniversite-sanayi işbirliğiyle tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen CELLAT, Anadolu sermayesinin, akademik birikiminin, girişimciliğinin bir örneğini oluşturuyor.

Kayacı Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, yaptığı açıklamada, insansız deniz aracı OKHAN'ın ardından CELLAT KİDA'yı geliştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirten Kayacı, "3-4 senedir insansız deniz aracımızla sahada Savunma Sanayii Başkanlığı'mız ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ile testlerimizi sürekli yapıyoruz. Son dönemde Körfez'deki olaylar ve Ukrayna savaşından hareketle ülkemizin insansız sistemlere dünyanın ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyacı olduğuna inandık. Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda savunma sanayinde bir KOBİ, 'Anadolu kaplanı' olarak böyle bir ürünü üretmek ve ülkemize hizmet etmek için çalıştık. Ürünü gerçek değerleriyle SAHA 2026'da sergileyeceğiz." diye konuştu.

"Herhalde 2 ay içinde göreve hazır hale getiririz"

CELLAT'ın özellikle düşük görünürlük özelliğiyle iddialı olduğunu vurgulayan Kayacı, 50 knot hız ve 500 kilograma kadar faydalı yük, mühimmat taşıma kapasitesinin de önemli bir operasyonel kabiliyet sağladığını dile getirdi.

Uydu haberleşme sistemi entegrasyonu ile menzil sınırı olmaksızın istenilen hedefe yönelebildiklerini anlatan Kayacı, insansız deniz araçlarındaki altyapıyı buraya aktararak CELLAT'ı ortaya çıkardıklarını belirtti. Kayacı, şunları kaydetti:

"İnşallah ekonomik olarak da dünyada rekabet edecek bir ürün olacak. Ürünün kısa testlerini yaptık hemen fuardan sonra da büyük testimizi yapacağız. Herhalde 2 ay içinde göreve hazır hale getiririz. O kadar iddialı ve hızlıyız. Hiçbir şekilde dışarıdan bir desteğimiz yok. Yazılımlarından teknenin imalatına kadar kendi atölyemizde yaptık. Buraya da gizli bir şekilde getirdik, ilk örtüsünü de burada açıyoruz. İnşallah ismimize uygun şekilde görev yapıp Türkiye'mizi temsil edecek şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum."