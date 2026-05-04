SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı SAHA 2026'da, geliştirdiği yeni ürünleri tanıtacak.

Yarın başlayacak SAHA 2026'da, MKE tarafından geliştirilen insanlı ve insansız sistemler yer alacak.

Bu kapsamda, ilk kez sergilenecek 105 milimetre URAN Araç Üstü Obüs, ateş gücünü 4x4 mobil platformla birleştirerek zorlu arazi ve hava şartlarında topçu birliklerine sürat, esneklik ve yüksek ateş desteği sunmayı hedefliyor.

MKE tarafından geliştirilen Atış Kontrol Sistemine entegre edilen URAN silah sistemi, dakikada 12 atış yapabiliyor ve 18 kilometreye kadar hedefleri başarıyla vurabiliyor.

Yüksek ateş gücü sunuyor

MKE'nin geliştirdiği bir başka ürün olan ATTİLA 155 milimetre Araç Üstü Obüs ise modern muharebe sahasının yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir topçu olarak öne çıkacak.

ATTİLA, 52 kalibre 155 milimetre namluyla dakikada 6 atım hızı ile yüksek ateş gücü sunarken, 38 mühimmat ve 3 aydınlatma ile sis mermisi taşıma kapasitesine sahip.

Ayrıca 6x6 taktik tekerlekli araç üzerine entegre edilen ATTİLA, saatte 85 kilometre azami hız ve 850 kilometre operasyon menzili ile yüksek stratejik ve taktik hareket serbestisi sunuyor.

ATTİLA sahadaki dengeleri değiştirmeye geliyor

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), MKE mühendisliğiyle geliştirilen, hareket kabiliyetiyle fark yaratan araç üstü obüs sistemimiz ATTİLA'nın, gücünü kanıtlamak için SAHA 2026’da yerini alacağını duyurdu.

MKE'den yapılan açıklamaya göre 38 adet mühimmat kapasitesinin yanı sıra yarı otomatik dolum sistemi sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde yükleme işlemi kabiliyetiyle ATTİLA, sahadaki dengeleri değiştirmeye geliyor.

Zorlu arazilerde görev yapabiliyor

Mayınlı araziler için MKE tarafından geliştirilen ALPAY-2 Mayın Arazilerde Geçit Açma Sistemi, mayınlı arazilerde motorize birlikler ve yaya unsurların hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal edebilmesi için yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Yüzde 100 elektrikli motora sahip olan ve zırhlı bir araç üzerinde yer alan sistem, anti-tank ile anti-personel mayınlarının tamamına karşı etkin bir şekilde görev yapabiliyor.

İnsansız olarak da uzaktan komuta edilebilen MKE ALPAY-2, 18 ton ağırlığa sahip ve jeneratör desteğiyle 750 kilometre harekat menziline çıkabiliyor.

Zorlu iklim şartlarında görev yapabilme kabiliyetine sahip olan araç, dik eğimleri tırmanabiliyor, hendeklerden geçerek istenilen bölgeye güvenle intikal edebiliyor.

ALPAY-2 taşıdığı 2 mühimmat kaseti sayesinde çoklu atım kabiliyetine de sahip. Her bir kasetin içinde bulunan yüklü miktardaki patlayıcı, tespit edilen mayınlı arazilere roket yardımıyla fırlatılarak uzaktan patlatılıyor ve bölgenin tehditlerden temizlenmesini sağlıyor.

3 kilometre mesafeye kadar uzaktan komuta edilebilen sistem, mayınlı arazilerde 10 metre genişlikte ve 100 metre uzunluktaki alanda, yerin 1 metre altında bulunan mayınları başarıyla etkisiz hale getirerek güvenli bir koridor oluşturuyor.

MKE, benzer sistemler gibi çok sayıda farklı ürünü de SAHA 2026 kapsamında tanıtacak.