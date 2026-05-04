TRT Haber 04.05.2026 16:40

Bakan Göktaş: Gaziantep'e ilk etapta 50 milyon lira kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Sel felaketinin ardından, SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünün altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 50 milyon lira kaynak aktardık. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle evleri zarar gören ve yaşamları olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”

Gaziantep'te fırtınanın verdiği hasar görüntülendi

