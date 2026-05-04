Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi grubunu uğurladı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Ankara'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasının önündeki caddede, araçlarıyla kendisini bekleyen rallicilerle bir araya geldi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'den güzergaha dair bilgi alan Erdoğan, ralliye katılan sporcularla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ralli araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ralli grubunda yer alan ailelerin çocuklarına oyuncak hediye eden ve harçlık veren Erdoğan, rallinin Ankara etabını başlatarak, ralliye katılan grubu uğurladı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

Start 27 Nisan’da Almanya’dan verildi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün destekleriyle düzenlenen organizasyonun startı, 27 Nisan'da Almanya'dan verildi. Yaklaşık bir hafta süren yolculuğun ardından Türkiye'ye giriş yapan sporcular, ralliye Sultanahmet Meydanı'ndan start vererek Türkiye etabına başladı.

Türkiye rotası Kars’ta tamamlanacak

Ankara'daki programın ardından devam edecek olan Türkiye etabında sporcular; Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahını takip edecek.

19 bin kilometre, 19 ülke

Türkiye etabının tamamlanmasıyla birlikte ralli, İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya rotasına yönelecek. Yaklaşık 1,5 ay sürecek olan macera; 19 ülke ve 64 şehri kapsayan 19 bin kilometrelik yolun sonunda, Nepal'de yaklaşık 7 bin metre rakımda noktalanacak.

Kültürler arası etkileşimi, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmeyi hedefleyen bu uzun soluklu organizasyonda, 40 araç ve 60 sporcu mücadele ediyor.