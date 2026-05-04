Gündem
TRT Haber 04.05.2026 16:45

2016'dan bu yana 1 milyon 407 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin uyuşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 2016 yılından bu yana toplam 1 milyon 407 bin 568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında gönüllü geri dönüş sayılarına dair resmi açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönünde değerlendirmelerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından paylaşılan verilerin 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam sayıları kapsadığı vurgulanarak, "2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir." bilgisi paylaşıldı.

8 Aralık sonrası veriler paylaşıldı

Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

Ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir.

Türkiye geri dönüşlerde ilk sırada

Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Paylaşılan bu veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edilmektedir.

Farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşımdır.

İçişleri Bakanlığı Suriyeli Sığınmacı
