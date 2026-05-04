Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.05.2026 14:13

Bahçeli'den Süper Lig'e çıkan Amedspor'a tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Süper Lig'e çıkan Amedspor'a tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle Kulüp Başkanı Nahit Eren’e mesaj gönderdi.

Bahçeli, mesajında, "1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum" dedi.

"Birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum"

Diyarbakır’ın, bu sportif başarıyla sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanması temennisinde bulunan Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır’ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum. Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır. Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." 

ETİKETLER
Devlet Bahçeli Son Dakika Süper Lig
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Kuveytli mevkidaşı Sabah ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Yoğun bakım yatak sayısı 47 bin 809'a ulaştı
14:30
Bakan Bolat: Türkiye 89 bin şirketten toplam 290 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekti
14:36
Gaziantep'te fırtınanın verdiği hasar görüntülendi
14:16
AB, ABD'nin yeni tarifelerine tepki gösterdi
14:17
Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma
14:19
Bakan Fidan Kuveytli mevkidaşı Sabah ile görüştü
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 katlı evi yıktı
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 katlı evi yıktı
FOTO FOKUS
Mucizevi kurtuluş: Tır ile tanker arasında ezilen araç sürücüsü yaralı kurtuldu
Mucizevi kurtuluş: Tır ile tanker arasında ezilen araç sürücüsü yaralı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ