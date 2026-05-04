Dünya
AA 04.05.2026 14:15

AB, ABD'nin yeni tarifelerine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), ABD’nin Birlik menşeli otomobil ve kamyonlara yönelik gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkarma tehdidine tepki göstererek bütün seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Tehditleri ilk kez görmüyoruz.” diyen Regnier, vatandaşlar ve şirketler için AB ile ABD arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti.

Regnier, AB’nin ABD’ye olası vereceği karşılık konusunda spekülasyon yapmayacağını vurgulayarak, “Tüm seçenekler masada dediğimizde, gerçekten bütün seçenekler masada anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarına işaret eden Regnier, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic’in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, 5 Mayıs’ta Paris’te ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025’te İskoçya’daki Trump’a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafı halen ABD ile yapılan anlaşmanın onay sürecini tamamlamadı.

