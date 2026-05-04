ABD fırkateynine 2 İran füzesi isabet etti iddiası

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Cask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine 2 füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.

Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.​​​​​​​

CENTCOM, İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarını yalanladı

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğu ileri sürülen açıklamada, "Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.​​​​​​​

CENTCOM, daha önceki açıklamasında, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla hayata geçecek "Özgürlük Projesi'ne" destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıklamıştı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre ise, İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri'nin hızlı ve kesin uyarısıyla düşman ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin bir harita yayımlamıştı.

Haritada, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Füceyre hattı arasında kalan alan; batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ümmu'l-Kayveyn arasındaki hat İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve yönetiminde bulunan bölgeler olarak açıklanmıştı.​​​​​​​