Gündem
AA 04.05.2026 13:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan'da temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

"Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etmek üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirve kapsamında ikili temaslarına başladı.

Bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile bölgemizin ve Avrupa’nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Yılmaz, ilk olarak Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, zirve kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye-Norveç ikili ilişkilerinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayii ve terörle mücadele gibi pek çok başlığı değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye olarak Norveç ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. Sayın Başbakana yapıcı yaklaşımları ve işbirliğimize katkıları için teşekkür ediyorum."

Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeleri kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ilişkilerimiz, bölgesel ve küresel konular ile karşılıklı ticaret hacmimizin artırılması başlıklarını ele aldık. Köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan Türkiye-Romanya ilişkilerini, güvenlikten ticarete, enerjiden bağlantısallığa, savunma sanayiinden eğitim ve kültüre uzanan geniş bir yelpazede daha da ileri taşımakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a, yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyor, ilişkilerimizin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum."

