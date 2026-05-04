İmamoğlu Suç Örgütü davasında 31. oturum yarına ertelendi

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’nın 31’inci oturumu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapıldı.

77’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmaya; bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkeme Başkanı, talepte bulunmak isteyen bazı sanık avukatlarına söz verdi. Bu sırada söz alan tutuklu sanık Fatih Keleş’in avukatı ile Mahkeme Başkanı arasında tartışma çıktı.

Başkan, avukatın mikrofonunu kapattırarak söz hakkı vermeyeceğini belirtti ve “Böyle devam ederseniz sizi salondan çıkaracağız” ifadesini kullandı.

Avukatın mikrofonsuz şekilde konuşmaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasını istedi.

Ardından da duruşmayı yarına erteledi.