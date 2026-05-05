Independent 05.05.2026 14:21

Havacılıkta jet yakıtı krizi: Sektör nasıl etkilendi?

İran savaşının tetiklediği jet yakıtı krizi havayolu şirketlerini sarsarken; Spirit Airlines tüm faaliyetlerini durdurdu, dev şirketler ise binlerce uçuşu iptal ederek ek ücret dönemine geçti.

Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle jet yakıtı maliyetlerinin iki katına çıkması, küresel havacılık sektöründe büyük bir operasyonel krize yol açtı.

Bu krizin en ağır darbesini alan ABD’li düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, iflas sürecinden çıkamayarak tüm uçuşlarını durdurduğunu ve faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Şirketin Trump yönetiminden beklediği 500 milyon dolarlık kurtarma paketinin borç sahipleriyle uzlaşılamaması nedeniyle iptal edilmesi, 34 yıllık havayolu devinin sonunu getirdi.

Benzer mali baskılar altındaki United Airlines bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapmayı planlarken, Lufthansa Grubu yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla önümüzdeki altı ay içinde 20 bin uçuşunu iptal etme kararı aldı.

Avrupa ve İngiltere’de hükümetler yakıt stoklarını yakından takip ederken, havayolu şirketleri artan maliyetleri yolculara yansıtmaya başladı. Air France-KLM uzun mesafeli uçuşlarda bilet başına 50 euro ek ücret getirirken, KLM karlı olmayan 150 Avrupa uçuşunu programdan çıkardı.

ABD’li devler American, Delta ve Alaska Air ise bagaj ücretlerine zam yaparak ve kar tahminlerini geri çekerek fırtınayı atlatmaya çalışıyor.

Asya pazarında da durum farksız; Cathay Pacific, AirAsia ve Thai Airways uçuş frekanslarını azaltırken yakıt sürşarjlarını (ek ücretlerini) yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda artırdı.

