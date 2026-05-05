Hafif Sağanak Yağışlı 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2026 13:43

Haydut İsrail'den hukuksuz karar: İki aktivistin sözde gözaltı süreleri 6 gün uzadı

Soykırımcı İsrail mahkemesi, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e getirilen 2 aktivistin gözaltı süresini 6 gün daha uzattı.

Haydut İsrail'den hukuksuz karar: İki aktivistin sözde gözaltı süreleri 6 gün uzadı

İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak alıkoyduğu aktivistlerden Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail mahkemesinin Brezilyalı aktivist Avila ile Filistin kökenli İspanya vatandaşı Ebu Kişk’in gözaltı süresinin 10 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi.

İsrail mahkemesinin uluslararası sularda kaçırılan insani yardım aktivistlerinin gözaltı süresini uzatma kararının İsrail'in "hukuksuzluğunun yargısal olarak onaylanması" anlamına geldiğinin altı çizilen açıklamada, Adalah avukatlarının Avila ile Ebu Kişk'in derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için karara itiraz edeceği belirtildi.

Adalah, aktivistlerin tecrit altında tutulduğunu, işkenceye maruz kaldıklarını ve sorguda öldürülmekle tehditleri edildiklerini duyurmuştu.

İsrail mahkemesi, pazar günü aktivistlerin gözaltı süresini 2 gün uzatmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
BM'ye göre ateşkese rağmen İsrail'in saldırdığı Lübnan'da daha fazla kişi evlerini terk ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Siber Güvenlik Kurulu toplandı
15:10
Baykar'ın K2, Sivrisinek ve Mızrak platformları ilk kez 'SAHA'ya çıkıyor
15:06
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni ürünleri SAHA 2026'da vitrine çıktı
15:00
Gaziantep ve Şanlıurfa'ya hasarların giderilmesi için 150 milyon liralık kaynak
14:49
Artvin'de çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
15:06
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
Melen Nehri'ndeki taşkınlar nedeniyle Sakarya'da yerleşim ve tarım alanlarını su bastı
Melen Nehri'ndeki taşkınlar nedeniyle Sakarya'da yerleşim ve tarım alanlarını su bastı
FOTO FOKUS
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ