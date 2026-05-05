Savunma
TRT Haber 05.05.2026 15:02

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni ürünleri SAHA 2026'da vitrine çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) oluşan "teknoloji ordusu" ile SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerini alırken çok sayıda ürünü de ilk kez görücüye çıkardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1000 metrekareyi aşan alanda, Türkiye'nin tam bağımsızlık vizyonunu temsil eden yerli ve milli çözümlerini sergiliyor.

Bakanlık çatısı altında birleşen kurumlar, sadece birer katılımcı değil, Türkiye'nin AR-GE, standartlaştırma, fikri mülkiyet ve KOBİ gücünü birleştiren bir ekosistem olarak fuarda bulunuyor.

Yerli ve milli sistemler vitrine çıktı

Türkiye'nin bilim ve teknoloji lokomotifi TÜBİTAK, derin denizlerden uzayın derinliklerine uzanan geniş yelpazesiyle fuarın odak noktalarından birini oluşturuyor. Enstitüleri aracılığıyla geliştirilen ve 16'sı dünyada ilk kez SAHA 2026 kapsamında sergilenecek kritik sistemler, Türkiye'nin mühendislik gücünü gösteriyor.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), SPPOD-L, SPPOD-M ve KALE gibi 14'ü ilk kez sergilenen toplam 39 ürünle siber savunmada çıtayı yukarı taşıyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ise Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen "Patlama Önleme Sistemi" ve "Yaşam Destek Sistemi" gibi 15 kritik bileşenin yanı sıra "Reaktif Nanoadsorban" gibi inovatif teknolojilerini ilk kez tanıtıyor.

SAHA 2026'da 8 milyar dolarlık ihracat hedefi
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) de Türkiye'nin gökyüzündeki ve karadaki gücünü perçinleyen SİPER, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN ve KUZGUN gibi füze ve mühimmat ailelerini tam kadro etkinliğe taşıdı. Ayrıca KIZILGÖZ ve ATLAS gibi alt sistemler ile S-FORCE simülatörü de SAGE standında teknoloji meraklılarının ilgisine sunuluyor. SAGE, 23 ürün ve ürün ailesiyle etkinlikte dikkatleri üzerine çekecek.

TÜBİTAK UZAY, Türkiye'nin gurur projeleri olarak görülen İMECE ve Türksat 6A maketleriyle uzay vizyonunu sergilerken TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), zamanın en hassas ölçümü olan rubidyum ve stronsiyum optik örgü saat prototipleri ile kuantum çip örneklerini 9 Mayıs'a kadar tanıtacak.

Uzay pavilyonunda TÜBİTAK enstitüleri (MAM, UZAY, SAGE, BİLGEM ve UME) bütüncül bir yaklaşımla yer alıyor. Ay Görev Aracı'ndan uydu kripto cihazlarına kadar uzanan sergileme alanı, Türkiye'nin uzay yarışındaki iddiasını somutlaştırıyor.

SAHA EXPO 2026 süresince TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası savunma paydaşlarıyla kritik ikili görüşmeler yapacak. Fuar kapsamında imzalanacak stratejik işbirliği protokolleri ve anlaşmalarla, yerli teknolojilerin küresel pazardaki etkinliğinin artırılması ve yeni AR-GE ortaklıklarının temellerinin atılması hedefleniyor.

KOSGEB'den savunmada yerlileşme protokolü

KOBİ'lerin savunma sanayisine entegrasyonu için lokomotif görevi üstlenen KOSGEB, fuar kapsamında tarihi bir protokole de imza atacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ve THY Teknik ile imzalanacak işbirliği protokolüyle yerli üretim kapasitesinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

TSE ise milli sistemlerin uluslararası standartlara uyumu ve sertifikasyon süreçlerindeki yetkinliğini katılımcılarla paylaşacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu da savunma sanayisinde artan yerli patent sayısıyla Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzunun küresel rekabetteki önemine işaret edecek.

