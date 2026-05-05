Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.