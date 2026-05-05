Savunma
TRT Haber 05.05.2026 16:58

Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füze sahnede: YILDIRIMHAN

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN, SAHA Expo 2026'da ilk kez sergilendi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı son noktayı gözler önüne seren fuarın en büyük sürprizi, sabah saatlerinde üzerindeki siyah örtünün kaldırılmasıyla ortaya çıkan YILDIRIMHAN füzesi oldu. Daha önce "Tayfun" gibi kısa ve orta menzilli balistik füze yeteneklerini kanıtlayan Türkiye, YILDIRIMHAN projesi ile "kıtalararası" vuruş kabiliyetine erişmiş oldu.

6.000 kilometre menzil, mach 25 Hız

Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi YILDIRIMHAN, küresel ölçekte dengeleri değiştirebilecek teknik altyapıya sahip.

Füzenin öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

•          Menzil: 6.000 kilometre

•          Hız: Mach 9 / Mach 25

•          Yakıt Tipi: Sıvı Nitrojen Tetroksit (

•          Motor Sistemi: 4 Adet devasa roket itki motoru (nozul)

Gövdesinde Atatürk'ün imzası ve Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alıyor

YILDIRIMHAN, tamamen yerli ve milli imkanlarla MSB AR-GE bünyesinde geliştirildi. Füzenin gövde tasarımında yer alan detaylar da dikkat çekti. Beyaz gövde üzerine altın sarısı harflerle ismi yazılan füzenin bir tarafında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alırken, burun kısmına doğru Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası nakşedildi.

YILDIRIMHAN'ın önümüzdeki dönemde test atışlarına başlanması planlanıyor.

MSB AR-GE, geçtiğimiz yıl düzenlenen IDEF 2025 fuarında da "Gazap" isimli termobarik bombayı tanıtarak dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Bakan Güler: Ülkemizin ilk sıvı yakıtlı ve hipersonik füzesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de fuar kapsamında yaptığı basın açıklamasında, yeni nesil silah sistemlerini tanıttı. Bakan Güler, YILDIRIMHAN füzesi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli YILDIRIMHAN füzemiz var. Bunları büyük bir gururla sizlere sergileyeceğiz."

Bakan Güler konuşmasında ayrıca, MSB AR-GE tarafından üretilen "Uçan" turbofan uçak motoru, "Onur" turboshaft helikopter motoru ve 2.100 metre menzilli, dünyanın en hafif sınıfındaki "PNR-53" keskin nişancı tüfeğinin de fuarda sergilendiğini sözlerine ekledi.

