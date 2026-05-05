AFAD Başkanı Pehlivan: Bir yıl içerisinde 51 ekip, 2 bin 141 üye akredite oldu

AFAD'ın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "AFAD Akreditasyon Sistemi" kapsamında, yetkinliklerini tamamlayan ekipler için İstanbul Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde arma teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, anlamlı bir vesileyle bir arada olduklarını söyledi.

Afetlere karşı topyekun mücadelenin önemini vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak AFAD'ımızın kurulduğu günden itibaren sadece kriz odaklı bir anlayışla değil, risk odaklı bir bakış açısıyla ve afetlerin bütün aşamalarını göz önünde bulunduran bir anlayışla çalışıyoruz. Ne demektir bu? Afetlerin öncesinde hazırlık, sırasında kriz olduğu anda müdahale, o süreçlerin yönetilmesi ve devamında iyileştirme... Bütün bu aşamaların birbiriyle bağlantılı olduğunu da hepimiz yakinen biliyoruz. İyi bir hazırlık dönemi müdahale kapasitesini de arttırıyor. Müdahale kapasitenizi arttırdığınızda çok daha etkin bir afet yönetimi gerçekleştiriyorsunuz."

Pehlivan, iyileştirmede atılan her adımın aynı zamanda riski azalttığını ve bütünleşik bir anlayışla hem şehirlerin hem toplumun dirençli bir hale gelebildiğini kaydetti.

"Gönüllülük bizim üzerinde en çok durduğumuz konulardan birisidir"

Pehlivan, ülke olarak temel hedefin, birçok alanda olduğu gibi afetlerle yönetim alanında da elde edilen tecrübe doğrultusunda kurumsal, personel kapasitesini artırarak teknik donanımı da arttırmak olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dirençli şehirler ve dirençli toplum hedefinin en önemli başlıklardan birisini oluşturduğunu aktardı.

Afet konusunun hayati önem arz eden konulardan biri olduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Akreditasyon, gönüllülük bizim üzerinde en çok durduğumuz, kafa yorduğumuz, çalıştığımız konulardan birisidir. Kamu birimlerimiz, kamu kurumlarımız var. Afetlerden, afet yönetiminden sorumlu AFAD'ımız var ama bununla birlikte beraber çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarının yanında bir de gönüllülerimiz var, sivil toplum teşkilatlarımız var. Biz bu sivil toplum teşkilatlarımızla ve bütün paydaşlarımızla afet yönetimini gerçekleştiriyoruz. O yüzdendir ki 'Birlikte varız, birlikte güçlüyüz' diyoruz. İşte bu gönüllülüğün sistematik hale getirilmesine de akreditasyon diyoruz."

Pehlivan, 2020 yılında afet ve acil durumlardaki hizmetlerin standardizasyonu ve akreditasyon esaslarını belirleyen yönetmeliğin çıkmasıyla birlikte, bu gönüllülük faaliyetlerinin artık yasal bir dayanağa kavuştuğunu, esasları ve ilkelerinin belirlendiğini ve sistematik hale getirildiğini kaydetti.

"Her geçen gün gönüllülük ordusu çok daha fazla arttı, artmaya da devam ediyor"

O günden bugüne çok yol kat ettiklerini dile getiren Pehlivan, "Her geçen gün gönüllülük ordusu çok daha fazla arttı, artmaya da devam ediyor. Bugün buradaki tablo bunun en somut göstergelerinden birisi. Bugün, bir yıl içerisinde 51 ekip, 2 bin 141 üye akredite olmaya hak kazandı. Bu durup dururken elbette ki olmadı. Eğitim programları düzenlendi, sınavlar yapıldı ve 51 ekiple beraber İstanbul'daki gönüllü ekip sayımız 139'a yükseldi. Peki üye sayımız ne oldu? 51 ekiple 2 bin 141'ken, 139 ekipte 4 bin 790. Yaklaşık 5 bin gönüllü, ama akredite edilmiş, belli sınavlardan, eğitim programlarından geçmiş gönüllümüz oldu." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, akreditasyon sürecine dahil olanları tebrik ederek, onların güçlerine güç kattığını belirtti.

Yurt genelindeki rakamları da paylaşan Pehlivan, "Yurt genelinde bu hafta itibarıyla 544 akredite gönüllü ekip ve toplam 18 bin 100 rakamına ulaştı. Bu da büyük bir başarı. Bir de başvuran gönüllülerimiz var. İnternet üzerinden 'Ben de varım, ben de gönüllü olmak isterim' diyen vatandaşlarımız var. AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlarımızın sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 650 bin rakamına ulaşmış durumda. Gerçekten bu da bizi son derece memnun eden bir durum." dedi.

"Gönüllü olarak yapılan her iş kıymetli"

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ise ekipleri sadece afetlerde görev yapacak kişiler olarak değerlendirmediğini, aynı zamanda sivil savunma teşkilleri anlamında da önemli görevler üstlenecek kişiler olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İstanbul'u afetlere dirençli hale getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Hersanlıoğlu, "Bu iş gönüllülük işi, gönüllü olarak yapılan her iş kıymetli. Çünkü onlar hayatlarını anlamlandırmaya çalışıyorlar. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde masa başında oturarak birtakım şeyleri seyredebilirler. Olmaktan öte yapmaya aday kişiler olarak çok takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Burada büyük bir emek var." dedi.

Törende, AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, kentsel arama kurtarma, beslenme, psikososyal destek ve depo yönetimi gibi farklı branşlarda akredite olmaya hak kazanan 51 ekibe, armaları takdim edildi.

Programa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik ve davetliler katıldı.

AFAD Akreditasyon Sistemi

29 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren AFAD Akreditasyon Sistemi, afet ve acil durumlarda görev alacak tüm paydaşların belirli standartlar çerçevesinde, tam bir koordinasyon ve etkinlik içerisinde çalışmasını hedefliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) sahadaki en önemli tamamlayıcı unsuru olan bu sistem sayesinde, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ortak bir disiplin altında buluşturuluyor.