Merkez Bankası Başkanı Karahan: Savaş, dezenflasyon sürecini etkiliyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı.

Savaşın dezenflasyon sürecini etkilediğini belirten Karahan, bu durumun fiyat istikrarına ulaşmadaki kararlılığı değiştirmeyeceği mesajını verdi.

"Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Bu bağlamda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz."

"Eşel mobil, petroldeki artışın enflasyona yansımasını sınırladı"

Karahan, küresel ekonominin önemli bir arz şoku ile karşı karşıya olduğunu, bu sürecin enerji ve ulaştırma fiyatlarında hissedildiğine dikkati çekti.

"Eşel mobil sistemi, petrol fiyatlarındaki artışların enflasyona yansımasını önemli ölçüde sınırladı. Tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz."

"Rezervlerimiz güçlü seviyelerini koruyor"

Karahan, Türkiye'nin jeopolitik gelişmelerden kaynaklı dolarizasyon süreci ile karşı karşıya kalmadığına da vurgu yaptı.

"Yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında hanehalkında döviz talebi oluşmadı, talep son dönemde sınırlı kaldı. Jeopolitik dalgalanmalara rağmen rezervlerimiz de güçlü seviyelerini korumaktadır."

Karahan, sıkı parasal duruşun makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile desteklendiğini de belirtti.

