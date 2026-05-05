Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.05.2026 18:37

BIST 100 günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

BIST 100 günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,19 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da ateşkese dair haber akışı yakından takip edilirken petrol fiyatlarındaki kısmi geri çekilme ve güçlü bilanço beklentilerinin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bugünkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirtti.

İran ile ateşkesin sona ermediğini kaydeden Hegseth, "Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Savaş, dezenflasyon sürecini etkiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:55
Bayraktar: Türkiye, 20 yıl önce 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile vizyon ortaya koydu
17:56
AFAD Başkanı Pehlivan: Bir yıl içerisinde 51 ekip, 2 bin 141 üye akredite oldu
17:47
Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
17:41
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Savaş, dezenflasyon sürecini etkiliyor
17:21
ROKETSAN'ın 4 yeni sistemi SAHA 2026'da
17:37
Çorum'un 2 yemeği daha tescillendi
'YILDIRIMHAN' Füzesi SAHA 2026'da sergilendi
'YILDIRIMHAN' Füzesi SAHA 2026'da sergilendi
FOTO FOKUS
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ