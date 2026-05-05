Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan SAHA 2026'da imza törenleri

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Fuar kapsamında "Delican İHA Sistemleri Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No:4" imza töreni düzenlendi. Tören, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve ENETKİ Savunma Teknik Genel Müdürü Nizameddin Haşim Ordulu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Gökhan Uçar, yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin ürünleri düzenli olarak iyileştirmesi, geliştirmesi, yeni kabiliyetler kazandırması ve bunları maliyet etkin yapmasının önemine işaret ederek, "ENETKİ firmamızın ürünü de buna çok güzel bir örnek." dedi.

Nizameddin Haşim Ordulu ise sağladıkları imkanlar için Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkür ettiklerini belirterek, "İhtiyaca binaen hızlı çözümler üretmeye devam etmek istiyoruz" dedi.

Zyrone Dynamics

Fuar kapsamında "Döner Kanatlı Mini Kargo İHA Sistemi Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No:1" imza töreni düzenlendi. Tören, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve Zyrone Dynamics Genel Müdürü Ayşenur Çalışkan Kanber'in katılımıyla gerçekleşti.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, burada yaptığı konuşmada, insansız hava araçlarında çok sayıda, çok yetenekli, kendini ispatlamış firmaların olduğunu ifade ederek, Zyrone Dynamics'in de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Uçar, çok önemli bir boşluğu dolduracak bir ürünün envantere kazandırılacağını ifade ederek, "Bütün dünyaya da ihracat potansiyeli olacağını düşünüyoruz." dedi.

Zyrone Dynamics Genel Müdürü Ayşenur Çalışkan Kanber ise Zyrone Dynamics ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan bu sözleşmenin kendileri için onur olduğunu ifade etti.

Daha önce sahada edinilen tecrübelerin ordunun farklı kuvvetlerinde yaygınlaşmasının Zyrone Dynamics için son derece gurur verici bir unsur olduğuna işaret eden Kanber, "Daha da yaygınlaşarak yurt dışında da bu kullanımın artmasını öngörüyoruz" dedi.