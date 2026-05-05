Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'ye geliyor

Ziyaretle ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda dost ve kardeş Cezayir’le ilişkilerimiz tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdî zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."