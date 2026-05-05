Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.05.2026 20:25

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'ye geliyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştirecek.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'ye geliyor

Ziyaretle ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda dost ve kardeş Cezayir’le ilişkilerimiz tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdî zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Cezayir İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi davasında 21 yıl hapis
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışı yaptı
20:05
Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
19:40
'e-imzayla sahte belge düzenlenmesi' davasında mütalaa açıklandı
19:50
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan SAHA 2026'da imza törenleri
18:55
Bayraktar: Türkiye, 20 yıl önce 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile vizyon ortaya koydu
'YILDIRIMHAN' Füzesi SAHA 2026'da sergilendi
'YILDIRIMHAN' Füzesi SAHA 2026'da sergilendi
FOTO FOKUS
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ