Dünya
AA 05.05.2026 21:41

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yol projelerine karşı uluslararası topluma çağrı yaptı

Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail’in yeni yol projelerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek uluslararası topluma "daha ciddi adımlar" atma çağrısında bulundu.

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yol projelerine karşı uluslararası topluma çağrı yaptı

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Batı Şeria'da yeni yol projelerine tepki gösterildi.

İsrail’in Batı Şeria’da gerçekleştirmeyi planladığı yeni yol projelerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna ve yasa dışı yerleşimi genişletme politikalarını pekiştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma "daha ciddi adımlar atma" çağrısı yapıldı.

Söz konusu projelerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını desteklediği vurgulandı.

Nisan ayında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerleri tarafından 1600'den fazla saldırının kayda geçtiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların fiziksel saldırılar, tarım arazilerinin tahribi, ürünlerin yakılması, topraklara erişimin engellenmesi ile ev ve yapıların yıkımını içerdiği kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin Filistinlilerin yaşam koşullarını hedef alan sistematik bir tırmanışın parçası olduğu vurgulanırken, uluslararası toplumdan bu ihlalleri durdurmak için daha ciddi adımlar atılması istendi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sadece nisan ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik toplamda 1637 saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Batı Şeria
'YILDIRIMHAN' Füzesi SAHA 2026'da sergilendi
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
