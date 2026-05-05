Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2026 22:46

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi yayımladı

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi bildirerek, bu adres üzerinden geçiş işlemlerini yapmalarını istedi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi yayımladı

İran devlet televizyonu Press TV, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine yönelik mekanizmaya ilişkin açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik uygulanmasına yönelik yeni bir mekanizma İran tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Boğazdan geçmek isteyen gemilerin "info@PGSA.ir" adresinden bir e-posta alarak Hürmüz Boğazı geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecekleri ve gemilerin bu çerçeveye göre geçiş izni alabilecekleri kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili uyarı mesajı yayımlamış ve İran tarafından ilan edilen koridorun dışındaki güzergahları kullanan gemilere müdahale edileceğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yol projelerine karşı uluslararası topluma çağrı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
ABD'nin "Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişiyle ilgili operasyonu İran'a önceden haber verdiği" iddiası
23:52
İstanbul'da 4 araç zincirleme kaza yaptı
23:40
Zelenski, Rusya'nın saldırılarında 21 kişinin öldüğünü duyurdu
23:32
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
22:32
ROKETSAN ve Altınay Savunma Teknolojileri'nden AKYA projesinde güç birliği
21:50
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yol projelerine karşı uluslararası topluma çağrı yaptı
'YILDIRIMHAN' Füzesi SAHA 2026'da sergilendi
'YILDIRIMHAN' Füzesi SAHA 2026'da sergilendi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ