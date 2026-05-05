Zelenski, Rusya'nın saldırılarında 21 kişinin öldüğünü duyurdu

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki farklı kentlere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rus ordusunun Zaporijya kentinde sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenski, saldırıda 12 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını aktardı.

Zelenski, saldırının güdümlü bombalarla yapıldığını ve bunun bir "terör saldırısı" olduğunu ifade etti.

Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine de hava saldırısı düzenlediğini aktaran Zelenski, bu saldırıda da 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenski, Rus ordusunun gün içinde Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinin merkezine de hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda da 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.