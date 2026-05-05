Dünya
AA 05.05.2026 23:33

Zelenski, Rusya'nın saldırılarında 21 kişinin öldüğünü duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Zaporijya, Kramatorsk ve Dnipro kentlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 42 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki farklı kentlere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rus ordusunun Zaporijya kentinde sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenski, saldırıda 12 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını aktardı.

Zelenski, saldırının güdümlü bombalarla yapıldığını ve bunun bir "terör saldırısı" olduğunu ifade etti.

Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine de hava saldırısı düzenlediğini aktaran Zelenski, bu saldırıda da 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenski, Rus ordusunun gün içinde Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinin merkezine de hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda da 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

