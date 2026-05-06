AA 06.05.2026 00:43

Google, Microsoft ve xAI, ABD'ye yapay zeka modelleri için test erişimi sağlayacak

Microsoft, Google ve xAI şirketleri, ABD hükümeti ile imzaladığı anlaşma kapsamında, ulusal güvenlik testlerinin yapılması amacıyla yeni yapay zeka modellerine erken erişim sağlayacak.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi (CAISI) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Google DeepMind, Microsoft ve xAI ile yeni anlaşmalar yapıldığına işaret edilerek, CAISI'nın genişletilmiş sektör işbirlikleri aracılığıyla en uç yapay zeka yeteneklerini daha iyi değerlendirmek ve yapay zeka güvenliğini geliştirmek amacıyla dağıtım öncesi değerlendirmeler ve hedefli araştırmalar yürüteceği vurgulandı.

CAISI'nın sınır yapay zeka geliştiricileriyle yaptığı anlaşmaların yapay zeka modellerinin kamuya sunulmadan önce değerlendirilmesini mümkün kıldığına değinilen açıklamada, merkezin bugüne kadar henüz yayımlanmamış son teknoloji modeller dahil 40'tan fazla değerlendirmeyi tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, geliştiricilerin ulusal güvenlikle ilgili yetenek ve risklerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için sıklıkla güvenlik önlemleri azaltılmış veya kaldırılmış modelleri CAISI'ya sunduğu belirtildi.

CAISI Direktörü Chris Fall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bağımsız ve titiz ölçüm bilimi, en uç yapay zekayı ve bunun ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için esastır. Bu genişletilmiş sektör işbirlikleri, kritik bir anda kamu yararına çalışmalarımızı ölçeklendirmemize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka ABD
ABD'nin "Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişiyle ilgili operasyonu İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
ABD'de antidepresan kullanımını azaltmaya yönelik kampanya başlatıldı
'YILDIRIMHAN' Füzesi SAHA 2026'da sergilendi
