AA 05.05.2026 23:40

ABD'de yayınevleri "telif hakkı ihlali" iddiasıyla Meta'ya dava açtı

ABD'de beş yayınevi ve yazar Scott Turow, telif haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Meta ile şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e dava açtı.

Yayınevleri Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan ve McGraw Hill ile yazar Scott Turow, konuya ilişkin dava dilekçesini New York Güney Bölge Mahkemesine sundu.

Dava dilekçesinde, Meta'nın yapay zeka dil sistemi Llama'yı eğitmek için telif hakkıyla korunan eserlerinin izinsiz çoğaltılması, dağıtılması ve ayrıca telif hakkı yönetim bilgilerinin kaldırılmasına yönelik ihlaller yaptığı iddiasında bulunuldu.

Meta ve Zuckerberg'in "yapay zeka silahlanma yarışını kazanmak" amacıyla "hızlı hareket et ve kuralları yık" şeklindeki sloganı izlediği öne sürülen dilekçede, telif hakkıyla korunan milyonlarca kitap ve dergi makalesinin korsan sitelerden yasa dışı olarak indirildiği aktarıldı.

Dilekçede, çalıntı içeriklerin defalarca kopyalandığı ve Meta'nın Llama isimli yapay zeka sisteminin eğitildiği iddia edildi.

Böylelikle Meta'nın "tarihteki en büyük telif hakkı ihlallerinden birini" gerçekleştirdiği savunulan dilekçede, parasal tazminat talebinde bulunuldu.

Meta'dan yapılan açıklamada, davaya agresif bir şekilde karşı konulacağı belirtildi.

Yapay zekanın bireyler ve şirketler için dönüştürücü yeniliklere, verimliliğe ve yaratıcılığa güç kattığına işaret edilen açıklamada, "Mahkemeler haklı olarak, yapay zekanın telif hakkıyla korunan materyaller üzerinde eğitilmesinin adil kullanım kapsamına girebileceğine karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

