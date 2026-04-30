Hürmüz'de abluka devam ediyor: Brent petrol 120 doları gördü

Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile enerji sektörü liderleri arasında gerçekleşen üst düzey görüşme, piyasalarda Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın uzun süre devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Chevron CEO’su Mike Wirth gibi isimlerin katıldığı toplantıda, çatışmanın Amerikalı tüketiciler üzerindeki etkilerini hafifletme yolları ve yerel enerji üretimi ele alındı. Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, danışmanlarına İran limanlarına uygulanan ablukayı genişletme talimatı vererek Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor. İran ise bu hamleye yanıt olarak, dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri kısıtlamaya devam edeceğini duyurdu.

Abluka devam ederse ne olur?

Savaşın başlangıcından bu yana sert dalgalanmalar yaşayan petrol fiyatları, 8 Nisan’daki kısa süreli gerilemeye rağmen çatışma öncesi seviyelerin oldukça üzerinde seyrediyor. Yatırım uzmanları, tedarikin normale dönmediği her günün sadece akaryakıt fiyatlarını değil, geniş bir ürün yelpazesinde fiziksel kıtlık ve enflasyon riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Öte yandan İran ekonomisi, yıllık yüzde 53,7’ye ulaşan enflasyon oranı, rekor düşük seviyedeki para birimi ve savaş nedeniyle işini kaybeden yaklaşık iki milyon kişiyle derin bir krizle karşı karşıya bulunuyor.

Dünya Bankası’nın son raporuna göre, İran kaynaklı krizin Mayıs ayında sona ermemesi durumunda, küresel enerji fiyatlarının 2026 yılında yüzde 24 oranında artarak son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Finans piyasaları "uzun süreli abluka" senaryosunu fiyatlamaya başlarken, Avrupa borsaları artan belirsizlikler ve enerji maliyetleri nedeniyle çarşamba gününü düşüşle kapattı. ABD Başkanı Trump ise müzakerelerin tıkanması üzerine İran’a yönelik "akıllı olma ve anlaşma imzalama" çağrısını yineledi.