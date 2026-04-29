AA 29.04.2026 21:09

TYB'nin düzenlediği "ABD/İsrail-İran Savaşı Çalıştayı" sonuç bildirgesi açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen "ABD/İsrail-İran Savaşı Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, birliğin genel merkezinde düzenlediği toplantıda, 13 maddeden oluşan sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası barış için kritik bir kırılma noktası olduğunu belirten Prof. Dr. Kala, bölge ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Filistin ve Gazze başta olmak üzere pek çok coğrafyada derinleşen insani krizlerin insanlık vicdanını yaraladığını ifade eden Kala, sivillerin korunması ve uluslararası hukukun uygulanmasının tüm taraflar için bağlayıcı bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meydan okumalara dikkati çeken Prof. Dr. Kala, "Uluslararası sistemdeki dönüşümü çok boyutlu bir perspektifle analiz etmeli, riskleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeliyiz. Ulusal güvenliğimizi tahkim etmek için kritik altyapının korunması ve bölgesel iş birliklerinin derinleştirilmesi önceliğimiz olmalıdır." dedi.

Krizlerin yayılmasını önlemek amacıyla stratejik bir diyalog mekanizmasının kurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kala, "Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan arasında kurumsallaşmış ve süreklilik arz eden bir diyalog mekanizmasının tesis edilmesi stratejik önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak kültür havzasındaki ülkelerle tarihi bağların güçlendirilmesinin gerilimleri azaltacağına işaret eden Kala, Türkiye'nin "bölgesel sahiplenme" perspektifinin geniş kesimlere ulaştırılması için akademi, düşünce kuruluşları ve entelektüel çevrelerin daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Sıradaki Haber
CNN: Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'yla ilgili son teklifine sıcak bakmıyor
21:33
İran medyası: ABD'nin el koyduğu kargo gemisinde bulunan 6 İranlı serbest bırakıldı
21:30
Diyarbakır'da içinde 10 kişinin bulunduğu otomobil takla attı
21:45
Fed faizi sabit bıraktı
21:00
Araştırma: İngiliz medyası Gazze soykırımını aklamaya çalışıyor
20:49
BM: Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı günlük ihtiyaç duydukları temiz suya erişemiyor
20:46
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimle sert yükseldi
