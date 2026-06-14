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Gündem
AA 14.06.2026 05:51

Avustralya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i belli oldu.

Avustralya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
[Fotograf: AA]

24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan ay-yıldızlı ekibin kritik randevusunu Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda

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A Milli Futbol Takımı
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