Karadeniz'de olumsuz hava şartları: 4 ilde denize girmek yasaklandı

Karadeniz kıyı şeridinde yer alan Ordu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce illerinde olumsuz deniz ve hava şartları etkisini sürdürüyor. Yetkililer, can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla belirlenen bölgelerde denize girilmesini yasakladı.

Ordu genelinde denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tedbir

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz deniz koşulları etkili oluyor. Kaymakamlıkça alınan karar doğrultusunda, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahilde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, plajlardaki bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli'de bazı plajlar istisna tutuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bazı plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre; Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı. Açıklamada, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanların dışına çıkılmaması istendi.

Düzce Akçakoca'da tüm plajlar kapatıldı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de elverişsiz hava ve deniz koşulları etkisini gösteriyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.