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Gündem
AA 29.07.2026 12:35

Bursa'yı YHT ağına bağlayacak hatta testler başlayacak

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Hatta yakında test sürüşlerine başlanacak.

Bursa'yı YHT ağına bağlayacak hatta testler başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yazılı açıklamasında, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bursa'yı YHT ağına bağlayacak hatta testler başlayacak

Saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun, 201 kilometre uzunluğundaki hattın hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını ifade etti.

Bursa'yı YHT ağına bağlayacak hatta testler başlayacak

"Seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek"

Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Osmaneli-Bursa kesimi, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'yı YHT ağına bağlayacak hatta testler başlayacak

"Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız"

Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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Bursa Hızlı Tren YHT Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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