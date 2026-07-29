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Türkiye
AA 29.07.2026 12:12

Tekirdağ'da atık denetimlerinde 22 işletmeye 14 milyon lira ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde yönetmediği belirlenen 22 işletmeye 14 milyon 32 bin 174 lira idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da atık denetimlerinde 22 işletmeye 14 milyon lira ceza

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla atık yönetimine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, atık işleme ve geri kazanım tesisleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin yükümlülükleri incelendi.

Kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 22 işletmeye toplam 14 milyon 32 bin 174 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde ayrıca 2 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Açıklamada, çevrenin korunması ve atıkların mevzuata uygun şekilde yönetilmesinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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