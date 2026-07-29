Hac kesin kayıtları yarın başlıyor

Kura heyecanı geride kaldı. Gözler şimdi kesin kayıtlarda. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları, kesin kayıtlarını yarın yapmaya başlayacak.

Kayıt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Kesin kayıt takvimi 18 Ağustos'a kadar sürecek.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hacı adaylarına pasaport uyarısı yaptı. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor.

Bu yıl hac kurasına 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. Türkiye'den kutsal topraklara 84 bin 942 kişi gidecek.

Kutsal topraklara hasretin biteceği o büyük buluşma için yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında olacak