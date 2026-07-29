Türk SİHA’ları ortak mimaride de başrolde olacak

Türkiye, özellikle son 10 yılda insansız hava araçlarını en etkin, en yoğun ve belki de en farklı şekilde kullanabilen ülkelerin başında geliyor.



Çok uzun yıllardır dünya genelinde kullanılan insansız hava araçlarını özellikle Suriye’deki harekatlar sırasında Ankara’nın kendine has bir doktrinle sahaya sürdüğü ve küresel dönüşümün bu şekilde başladığı sır değil.



Bugün geldiğimiz noktadaysa insansız hava araçlarının geleceğine yönelik en kritik virajlardan biri bu platformların insanlı araçlarla icra edeceği muhtemel görevler.



Bu durum kulağa ilk söylediğinde kolaymış gibi gelse de aslında son derece karmaşık ve zorlu bir sürece işaret ediyor.

[Leonardo'nun M-346 uçağı ile Baykar'ın KIZILELMA'sı, K-SWARM programı kapsamında ilk kez ortak otonom formasyon uçuşları gerçekleştirdi.]

Hatırlanacağı üzere BAYKAR ile İtalyan Leonardo geçtiğimiz günlerde önemli bir uçuşa imza attı. Türk insansız savaş uçağı KIZILELMA, İtalya’nın insanlı savaş uçağı M-346 ile ortak bir uçuş gerçekleştirdi.

Bu test sırasında KIZILELMA pistten havalandı ve otonom olarak M-346 savaş uçağının yanına geldi. İtalyan savaş uçağındaki pilot KIZILELMA’nın kontrolünü devraldı ve komutlar verdi. Türkiye’nin insansız ilk savaş uçağı KIZILELMA pilotun direktiflerini başarıyla yerine getirdi. Konum değişikliği, koldan ayrılma ve yeniden birleşme gibi görevlerin ardından KIZILELMA otonom olarak kalkış yaptığı piste indi.

TUSAŞ’ın çalışmaları dönüm noktası olabilir



Türkiye’nin kabiliyet gösterimlerinden biri olarak tarihe geçen KIZILELMA-M346 uçuşu bu alandaki tek çalışma değil elbette.



Bu noktada öne çıkan bir diğer insansız sistem TUSAŞ mühendislerince geliştirilen ANKA-3… Envantere girdiğinde Türkiye’nin hava gücüne çok ciddi katkılar sağlaması beklenen bu platform aslında insanlı uçaklarla görevler için de biçilmiş kaftan.



Bilindiği üzere Türk savunma sanayiinin en büyük meydan okumalarından biri olan 5. nesil savaş uçağı KAAN’da çalışmalar hızla devam ediyor. ANKA-3’ün gelecek sene envantere girmesi bekleniyor. Ortaya çıkan tablo, KAAN gökyüzüyle buluştuğunda ANKA-3’ün de her anlamda hazır olacağını gösteriyor.



TUSAŞ’ın elindeki insanlı ve insansız sistemleri birlikte kullanabilmek adına farklı denemeler yaptığı biliniyor. ANKA-3’ün ilk prototipinin HÜRJET ile ortak bazı görevler icra etmesi akla gelen ilk örnek. Yakın gelecekte KAAN’ın da gökyüzünde ANKA-3 ile farklı formasyonlar deneyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Süreç daha da ilerleyip ortak uçuşlar ete kemiğe büründüğündeyse insanlı bir savaş uçağının etrafında kümelenen çok sayıda KIZILELMA ya da ANKA-3 ile Türk havacılığında tarihi bir dönemin kapısının sonuna kadar aralanması bekleniyor.



Ankara’nın bu noktada sadece KAAN ile sınırlı kalmayıp, HÜRJET, HÜRKUŞ ve hatta elindeki ÖZGÜR yazılımlı F-16 gibi insanlı savaş uçaklarının tamamını denkleme sokabileceği konuşuluyor.

[TUSAŞ mühendislerince geliştirilen ANKA-3, güvenlik güçlerinin en önemli kabiliyetlerinden biri olacak.]

Elbette insanlı ve insansız platformları birlikte uçurabilmek ve onların ortak görevler yapabilmesini sağlamak sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın öncelikli meselelerinden biri.İşte tam da burada TUSAŞ’ın ANKA-3’ü ve BAYKAR’ın KIZILELMA’sı bu anlamda sadece Türkiye’nin merakla beklediği projelerden öte bir anlama bürünüyor.Avrupa ülkelerinin sahip oldukları savaş uçaklarının yanında insansız bir hava aracı istiyorlarsa çalabilecekleri kapı sayısı hayli sınırlı kalıyor.BAYKAR’ın İtalyan savaş uçağıyla katıldığı test, ANKA-3’ün KAAN, Hürjet ve belki de yakın gelecekte Eurofighter ile kol uçuşu yapabilecek olması Türkiye’yi bir kez daha denklemin en kritik pozisyonlarından birine taşıyor. Çünkü Avrupa’da şu an insanlı savaş uçaklarına eşlik edebilecek bu denli hazır ve gelişmiş bir insansız savaş uçağı olmadığı biliniyor.Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye nasıl ki insansız hava araçlarının kullanımında tüm dünyaya yeni bir doktrin hediye ettiyse, insanlı ve insansız sistemlerin ortak yol alacağı yakın gelecekte yine sürecin başrolünde olacak gibi görünüyor.