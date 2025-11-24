KIZILELMA’da tarihi dönemeç: Malumun ilanına çok az kaldı

BAYKAR imzalı yerli/milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, Türk savunma sanayiinin bugüne kadar geliştirdiği en önemli işlerden biri. Uzun süredir farklı testlerine tanık olduğumuz platformda özellikle son günlerde temponun giderek artığını görüyoruz.

Yakın zamanda icra edilen testlerin bazıları dünyada ilk kez denenmesi adına da son derece kritikti. Örneğin yerli/milli imkanlarla geliştirilen düşük görünürlüklü elektro optik hedefleme sistemi TOYGUN ile yapılan uçuş bunlardan biriydi. Böylece bu tür bir sistem dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında başarıyla kullanıldı.

Hemen ertesinde bu kez KIZILELMA’nın yine yerli/milli imkanlarla geliştirilen MURAD AESA radarla uçtuğu ve Gökdoğan füzesini ateşlediğini gördük.

Son olarak KIZILELMA bu kez Türk F-16’ları ile havalandı. İnsanlı savaş uçaklarına karşı simülasyona katılan platform hem F-16’lara başarıyla kilitlendi hem de onları sanal ortamda vurmayı başardı.

Elbette tüm bu gelişmelerin art arda gelmesi gören gözler için son derece değerli. Savunma Sanayii Uzmanı Yusuf Akbaba ile Kızılelma’nın bu dönüşümünü ve yakın gelecekte bizi nelerin beklediğini konuştuk.

“Yıllardır verilen emeklerin meyveleri toplanıyor”

Akbaba, önemli bir saptamayla başlıyor anlatmaya… Testler her ne kadar üst üste gelmiş ve KIZILELMA tüm bu zorlu virajları çok kısa sürede aşmış gibi görünse de aslında uzun yıllardır arka planda devam eden çok yoğun çalışmalara dikkat çekiyor.

Böylece KIZILELMA’nın zaten belli bir olgunluğa geldiğini belirtiyor Akbaba ve yeni testlerde kağıt üzerindeki verilerin sahada doğrulandığını anlatıyor. Elbette bu noktada hem platformun hem de eklenen sistemlerin tamamen yerli ve milli olması işleri son derece kolaylaştırıyor.

Son testler içinde özellikle MURAD AESA radar takılı halde yapılan uçuşta Gökdoğan füzesinin başarıyla ateşlenmesi için ayrı bir parantez açıyor Akbaba:

“ASELSAN’ın MURAD AESA radarı ile TÜBİTAK SAGE imzalı Gökdoğan füzesinin KIZILELMA’daki iş birliği çok kıymetli. İlk testlerde füzeyi kanat altında gördük. Ancak KIZILELMA’nın dahili iç istasyonları da var. Ki bu düşük görünürlük meselesini doğrudan etkileyen bir beceri. Çok yakın gelecekte iç istasyondan bir hava-hava füzesi ateşlendiğini göreceğimizi düşünüyorum.

Günün sonunda Türk mühendislerce geliştirilen bir insansız savaş uçağından, yine yerli/milli imkanlarla geliştirilen üst düzey bir AESA radarla, yine tamamen kendinizin geliştirdiği hava-hava füzesi ateşleyeceksiniz.

Buna ‘malumun ilanı’ diyorum. Tüm bunlarla uzun zamandır hedeflediğimiz bir hayale kavuşmuş oluyoruz. Bu sadece KIZIELMA ya da diğer firmalar için değil Türk savunma sanayiinin tamamı için çok kritik bir viraj.”

[Görsel: Hafize Yurt Ateş - TRT Haber]

“Bu testler KAAN için de altın değerinde”

Yusuf Akbaba, Kızılelma’nın yerli radarı, yerli/milli füzeleri ve diğer kritik alt sistemlerinin Milli Muharip Uçak KAAN için de çok ama çok önemli olduğuna da değiniyor. Elbette KAAN’da kullanılacak MURAD AESA radarın Kızılelma’da kullanılandan çok daha gelişmiş olacağının altını çiziyor. Ancak yine de elimizde ciddi bir veri seti olacağını kaydediyor Akbaba.

“Biz zaten ÖZGÜR projesi kapsamında F-16 Blok 30’a yerli AESA radarımızı entegre etmiştik. Şimdi KIZILELMA’ya da geldi. Bu platformlardan çok ciddi veri alacağız. Yüzlerce saat uçacaklar. KAAN için yapılan geliştirme faaliyetlerinde bunlar bizim için altın değerinde. KAAN’a çok ciddi zaman kazandıracak adımlar. KAAN’ın ihtiyaç duyacağı üst düzey sistemleri şimdiden ciddi bir olgunluğa kavuşturmuş olacağız.” bilgisini paylaşıyor.

İnsanlı savaş uçaklarına karşı çok gelişmiş insansız sistemler dönemi

Son yapılan testte KIZILELMA’nın F-16’larla uçtuğu ve simülasyon üzerinde onlara kilit atabilmeyi hatta vurmayı başardığı kamuoyuna duyuruldu.

Elbette bu noktada Türkiye’nin Ege Denizi başta olmak üzere farklı bölgelerde icra ettiği hava karakol görevleri akla geliyor. Yusuf Akbaba, KIZILELMA’nın F-16’larla havalanıp birlikte teste katılmasını şöyle yorumluyor:

“Burada asıl mesele insansız bir savaş uçağının, gelişmiş bir insanlı savaş uçağına angaje olabilmesi. Bu çok kritik. Az önce de bahsettim, KIZILELMA füzelerini iç istasyona aldığında görünürlük daha da düşecek. Ve düşman unsur için daha zorlu bir rakip olacak.

Ege’de ya da başka bir bölgede KIZILELMA gibi çok kabiliyetli bir platform ile F-16 uçurmak arasında milyonlarca dolarlık fark var. İnsansız sistemler çok daha ekonomik. Ayrıca diğer ülke F-16’ları ile bölgede belki de bir saat ya da bir buçuk saat kalabilecek. Siz ise 4-5 saat aralıksız uçabileceksiniz. Aksi bir durum olursa yerli/milli radarla, yerli/milli füzelerinizde karşıdaki insanlı platformu vurabilme imkanınız da var.

Günün sonunda hem kabiliyet hem maliyet anlamında makası iyice açtığınız bir ürüne kavuşuyorsunuz. KIZILELMA gerçekten de Türk havacılık tarihine çok ciddi katkılar sağlayacak.”